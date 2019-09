IN BEELD. Houthulst herdenkt zijn oorlogsslachtoffers GUS

22 september 2019

12u46 2 Houthulst Zondag werd de Slag om Houthulst en het overlijden van Jean Taymans en zijn kompanen bij de Epernonbunker herdacht.

Naast de jaarlijkse herdenking van de Slag om Houthulst vond een ingetogen plechtigheid plaats bij de Epernonbunker in Merkem. Kleindochter Nadine Taymans-d’Eypernon organiseerde dat voor haar grootvader Jean en haar grootooms Charles en Pierre die alle drie sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Houthulstenaar en heemkundige Daniël Pauwels vertelde het verhaal van Jean Taymans. “In november 1917 zaten Belgische soldaten in de bunker toen een Duits bombardement losbarstte. Jean Taymans, toen 34 jaar, leidde de tegenaanval. Hij moest uiteindelijk het onderspit delven. Een derde kogel werd hem fataal. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. De ineengestorte bunker werd nooit opgeruimd. Sinds twintig jaar is de site eigendom van de gemeente.” Een twintigtal mensen woonden het gebeuren bij. Er waren toespraken en muziek en verschillende personen legden bloemen neer.