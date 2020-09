IJzerhandelaar voor rechter na slag aan buurman Christophe Maertens

22 september 2020

08u30 3 Houthulst R. P. (33) uit Houthulst moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor een vuistslag aan een buurman. De feiten kaderen in een burenruzie.

Tussen IJzerhandelaar R.P. en zijn buurman botert het al even niet. In april vorig jaar escaleerde het echter toen R.P. zijn buurman een vuistslag verkocht. “Ik mocht dat niet hebben gedaan en het spijt mij, maar die man maakte een opmerking over mijn vader die kort daarvoor was gestorven”, aldus R.P. op de rechtbank van Ieper. Volgens de advocaat van het slachtoffer was zijn cliënt behoorlijk toegetakeld en kon hij een week niet werken. De man vraagt dan ook een schadevergoeding. De IJzerhandelaar riskeert een celstraf van 8 maanden met uitstel en een boete. Vonnis op 19 oktober.