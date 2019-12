Huiszoekingen bij stropers leveren verboden wapens, netten én tientallen illegaal gevangen vinken op Bart Boterman

17 december 2019

17u01 25 Houthulst Bij huiszoekingen in Houthulst, Westrozebeke en Langemark zijn verscheidene vangkooien, -netten, verboden wapens en tientallen illegaal gevangen vinken in beslag genomen. Dat gebeurde in een onderzoek naar stroperij. Drie mannen, die samen een soort jachtclubje vormen, worden verdacht van illegale vogelvangst.

De natuurinspectie van Agentschap Natuur en Bos voerde al maanden onderzoek na vermoedens over stroperij en hield maandag simultaan acties in de woonsten van de drie mannen. Dat gebeurde met bijstand van de politie. Volgens commissaris Geert Provoost van de politiezone Polder werden onder meer illegale jachtgeweren en bij wet verboden dempers teruggevonden. De drie stropers hadden ook een verzameling vangkooien en -netten in hun bezit. Daarmee vingen ze onder meer vinken, want bij de huiszoekingen werden immers tientallen niet-geringde vinken in beslag genomen.

Doorverkopen aan vinkenzetters

Om illegale vangst tegen te gaan, moeten vinken bij wet geregistreerd en geringd zijn. Maar dat deden de drie dan weer zelf, om de vogels dan in het circuit van vinkenzetters te verkopen. De inspecteurs van Agentschap Natuur en Bos namen ook allerhande tangen en attributen in beslag. De drie riskeren een administratieve boete voor de inbreuken op de milieuwetgeving en een strafrechtelijke vervolging voor de illegale wapens.