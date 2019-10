Houthulsts gemeentearchief uitgebreid: familie De Graer schenkt negentiende eeuwse documenten GUS

16 oktober 2019

10u14 3 Houthulst Het gemeentearchief van Houthulst heeft nieuwe aanwinsten: familie De Grear gaf de gemeente namelijk meerder negentiende eeuwse documenten van kunstenaar Henri De Graer cadeau.

Het was Eric Beghein uit Klerken die de contacten legde met de familie. “Annie De Graer en haar nichtje Diana De Graer uit Brugge zakten naar Houthulst af om de documenten af te geven”, zegt Eric. “Ze zijn familie van kunstenaar Henri De Graer. Zijn vader David was veldwachter in Klerken. De documenten die we ontvingen, zijn een rekening voor de herstelling van de beelden en schilderijen in de kerk en een paar oude processen-verbaal die de veldwachter uitschreef. De documenten dateren van 1802 tot 1850. Ze geven een zicht op hoe het leven er toen uitzag in Klerken.”