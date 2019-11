Houthulst zet zijn openbare verlichting op dieet maar toch wordt het niet donker GUS

22 november 2019

14u12 0 Houthulst De gemeente Houthulst krijgt van Fluvius 402.000 euro voor zijn openbare verlichting. Voordeel? Fluvius zal de komende jaren alle verlichtingspalen vervangen door duurzame LED-verlichting.

“We hebben in onze gemeente 2090 verlichtingspalen”, legt bevoegde schepen Erik Verbeure (CD&V) uit. “Die geven we over aan Fluvius. Daarvoor krijgen we 301.000 euro in aandelen en 101.000 euro cash. Nu verbruiken de openbare verlichtingspalen 664.286 kWh en stoten ze 154.114 kilo CO² uit. Vanaf volgend jaar begint Fluvius aan de vervanging van al die palen. LED-verlichting zorgt voor bijna een halvering van het verbruik en de CO²-uitstoot. We vervangen de palen gefaseerd. Dat komt op ongeveer 290 palen per jaar. Naast de zuinigheid biedt LED-verlichting nog meer voordelen. Zo hebben we meer mogelijkheden om te dimmen en kunnen we dat zelfs in bepaalde gebieden doen.”