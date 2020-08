Houthulst verbiedt alle evenementen tot eind augustus. De gemeente raadt sterk aan een mondmasker op zak te hebben Gudrun Steen

10 augustus 2020

13u36 0 Houthulst Tien werknemers van het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Staden die woonachtig zijn in Houthulst zijn besmet met het coronavirus. Na het overleg vanmorgen laat de Houthulst geen enkel evenement meer toe tot eind deze maand.

“We behouden de beslissing om alle gemeentelijke evenementen tot eind augustus te verbieden”, overloopt burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) van Houthulst. “Dat geldt ook voor alle activiteiten op het openbare domein georganiseerd door externen. De buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en de jeugd- en sportkampen kunnen wel doorgaan. Ook de wekelijkse markt blijft op onze kalender staan net zoals de erediensten.”

Verder verbiedt de gemeente het om te zitten of vissen rond de fabrieksput. Ook op het Marktplein in Houthulst en op de vrijetijdscampus is het verboden om te zitten en dat tot eind augustus.

De horeca mag open blijven. Tot slot laat het bestuur van Houthulst sporttrainingen toe en ook individuele sporters zijn welkom op de vrijetijdscampus. Het skaterpark blijft open. Vergaderingen en lessen hoeven niet geschrapt te worden.

“Het dragen van een mondmasker is enkel verplicht op plaatsen die de overheid eerder al naar voor schoof. Die maatregel verstrengen we lokaal niet”, besluit de burgemeester. “Wel raden we het sterk aan om overal een mondmasker op zak te hebben.”