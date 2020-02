Houthulst telt 36 inwoners meer dan vorig jaar. Jonkershove groeit het sterkste GUS

09 februari 2020

11u19 5 Houthulst Het aantal mannen en vrouwen in Houthulst is ongeveer in evenwicht. Opmerkelijk is dat er 25 inwoners bij kwamen in Jonkershove. Daarmee is dat Houthulstse dorp de koploper. Enkel in Klerken verminderde het aantal inwoners.

“Er verhuisden 435 mensen van vooral Diksmuide en Kortemark naar Houthulst en omgekeerd verlieten 453 personen Houthulst om richting Diksmuide of Langemark-Poelkapelle te verhuizen”, zocht schepen Jeroen Vandromme (CD&V) op. “Er stierven 117 inwoners en er werden er 109 geboren. Er waren heel wat minder huwelijken. In 2018 spraken nog 54 koppels het ja-woord uit, vorig jaar waren er dat nog maar 35. Van de 10.107 inwoners hebben er 336 een andere nationaliteit. Die komen vooral uit Roemenië, Polen, Portugal, Frankrijk en Nederland. De dienst Bevolking maakte 960 dossiers op voor seizoensarbeiders. Die zijn werkzaam in 20 Houthulstse landbouwbedrijven. Er zijn slechts acht mensen met een vluchtelingenstatuut. Sinds 2000 kent Houthulst een positieve bevolkingsevolutie. In twintig jaar tijd kwamen er 1160 bij.