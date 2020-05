Houthulst investeert in betere kwaliteit van zijn voetbalterreinen Gudrun Steen

25 mei 2020

08u29 0 Houthulst De voetbalterreinen in Houthulst liggen er kwalitatief niet fantastisch bij. Dat was de conclusie na een overleg met de voetbalclubs. Daarom trekt de gemeente dit jaar 11.000 euro extra uit voor het onderhoud van de velden.

Concreet gaat het om het opvoeren van zand, de kwaliteit van de bemesting en het graszaad. “We hebben van alle zes grote voetbalvelden een grondstaal laten nemen en een professioneel voetballabo deed een veldanalyse”, legt sportschepen Jeroen Vandromme (CD&V) uit. “De voorgestelde bewerkingen van het veld zullen we dit najaar uitvoeren. Daarna zullen we opnieuw samen zitten met de voetbalverenigingen.” Naast de zes grote pleinen zijn er ook twee kleine velden. In Houthulst liggen die verspreid over Merkem, Jonkershove en Houthulst. In een gewoon werkjaar schrijft de gemeente 37.000 euro in voor het onderhoud van de voetbalpleinen en het afrijden van het gras. Daarnaast kunnen de voetbalverenigingen de kantine en gebouwen gratis gebruiken en krijgen ze ook nog eens subsidies. Een volgende stap in het investeringsprogramma is het plaatsen van LED-verlichting op de terreinen in Merkem. De prijsaanvraag is lopende.