Houthulst beraadt zich maandag over extra maatregelen nadat meer dan 10 inwoners besmet zijn met het coronavirus Gudrun Steen

07 augustus 2020

16u18 0 Houthulst Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat weten dat er Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat weten dat er 10 van de 67 besmette werknemers van het Stadense vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Houthulst wonen. Daarnaast telde de gemeente al drie inwoners die positief hadden getest op het virus.

Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) neemt voorlopig geen extra maatregelen maar heeft wel een overleg gepland maandag. “De besmette werknemers van Westvlees die in onze gemeente wonen zijn vooral allochtonen die sowieso al in afzondering leefden en nu verplicht zeven dagen in thuisquarantaine moeten blijven. De wijkagent en mensen van onze sociale dienst zullen hen opzoeken om na te gaan of ze alles goed hebben begrepen en of ze moeten helpen bij de bevoorrading. Vanmorgen (vrijdag) stond de teller van het aantal besmette Houthulstenaren op 3. Dat maakt dat we nu dus 13 inwoners hebben die positief hebben getest op Covid-19. De risicodrempel voor onze gemeente zit op twee. Die hebben we dus overschreden maar reden tot paniek is er niet. We zullen er nauwlettend op toezien dat de besmette mensen, die allemaal in het centrum van Houthulst wonen, de thuisquarantaine naleven.”

Maandag overleg

Maandag heeft de burgemeester een overleg met de coördinerend huisarts, de noodambtenaar, het schepencollege en het covid-team. “Dan zullen we beslissen of extra maatregelen zoals een mondmaskerplicht in het centrum van Houthulst nuttig zijn”, geeft Hindryckx mee. Houthulst schafte recent al alle gemeentelijke evenementen af tot het einde van deze maand. Ook alle activiteiten op openbaar domein zoals Klerken Kerremesse mogen niet doorgaan. “Het sociale leven in onze gemeente ligt dus zo goed als stil”, besluit de burgemeester. “Bovendien is Houthulst een uitgestrekt gebied. Dat doet me twijfelen of extra maatregelen wel nodig zijn.”