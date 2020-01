High-Five aan de schoolpoort levert vanaf vandaag punten op GUS

06 januari 2020

11u47 0 Houthulst Als enige gemeente in het Noorden van West-Vlaanderen stelt Houthulst zijn High-Five palen voor bij en rond de vijf scholen. Kinderen van de basisschool scannen hun armband met chip en verdienen zo punten. Hoe verder ze stappen of fietsen hoe meer ze binnen rijven.

High-Five is een project van het Kortrijkse IT-bedrijf Aptus. Na Harelbeke en Wevelgem is Houthulst nog maar de derde gemeente in Vlaanderen die ervoor kiest. “Dit is heel leuk”, zegt Luna van het zesde leerjaar van de vrije basisschool in Houthulst. “We hebben allemaal een armbandje gekregen waarin een chip zit. Er staat een paal met een oplichtend handje vlakbij de schoolpoort maar ook een paar honderd meter verder. Als je zo’n paal passeert dan geef je er een high five aan. Door de chip wordt dat geregistreerd. Op een gepersonaliseerde webpagina kan je dan het aantal punten zien. De directeur heeft gezegd dat de klas met de meeste punten binnen een paar weken een leuke beloning krijgt.”

Ouders zorgen mee voor veilige schoolbuurt

De gemeente Houthulst investeert jaarlijks 24.000 euro in het project dat drie jaar loopt. “Wij kunnen wel extra infrastructuurwerken uitvoeren om de schoolomgeving veilig te maken maar het zijn vooral de ouders en kinderen zelf die voor de veiligheid kunnen zorgen”, vindt mobiliteitsschepen Tessa Vandewalle (CD&V). “Nog te vaak parkeren ouders vlak voor de schoolpoort. Door vier tot vijf interactieve High-Five palen te plaatsen per school hopen we dat de kinderen extra gemotiveerd zijn om te stappen of te fietsen. Zij zullen dan ongetwijfeld ook hun ouders overtuigen. Om niemand uit te sluiten hebben we bij de schoolpoort ook een paal geplaatst maar die levert minder punten op dan wanneer je je registreert bij een paal die een paar honderd meter van de school staat. Bovendien zijn de palen verplaatsbaar.”

Klas met de meeste punten krijgt een beloning

Directeur Jeroen Desender gelooft er in. “We stimuleren al langer het gebruik van de fiets op bijvoorbeeld uitstappen naar de vrijetijdscampus. Vroeger hadden we nog spaaracties met stickers maar dat leverde te veel werk op voor onze leerkrachten. Nu hebben we een sluitend systeem dat geen extra tijd vraagt van onze juffen en meesters. Bovendien kunnen we heel wat nuttige informatie verzamelen. Niet alleen weten we wie er te voet of met de fiets komt maar we kunnen ook uitrekenen hoeveel co²-uitstoot en brandstof we hebben bespaard. We werken met klasbeloningen. Dat kan onder meer wat extra speeltijd zijn of het spelen van een gezelschapsspel. Mochten we al een paar auto’s minder hebben ’s morgens en ’s avonds aan de schoolpoort dat zou ik al tevreden zijn. Parkeren kan perfect bij het Marktplein of de bibliotheek. Zo wordt het sowieso al rustiger en dus veiliger aan school en ook dat zal ouders en kinderen motiveren om te stappen of fietsen.”

Bij de vijf Houthulstse basisscholen staan er alles samen 21 High-Five palen.