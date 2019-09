Het loopt op wieltjes bij vrije basisschool Houthulst GUS

02 september 2019

16u48 3 Houthulst Bij vrije basisschool in Houthulst rollen ze samen het nieuwe schooljaar in. Alle leerkrachten reden op wieltjes naar school.

Meester Lander en Chris (foto) vormden letterlijk een tandem want ze geven samen les aan het vijfde leerjaar. In Houthulst leggen ze dit schooljaar het accent op beweging. Elke klas houdt een alles-op-wieltjes-namiddag. Dat is naast de lessen beweging en de bewegingstussendoortjes. In de vrije basisschool startten er 276 leerlingen.