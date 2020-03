Hartverwarmende oproep van ijsjesmaker. “Maak de dag van de geïsoleerde rusthuisbewoners goed met een traktaat” Gudrun Steen

12 maart 2020

19u37 418 Houthulst Christof Thorrez van het Houthulstse bedrijf SurprICE zal alle 200 bewoners van de plaatselijke woonzorgcentra De Groene Verte in Merkem en Cassiers in Houthulst dit weekend trakteren op een gratis ijsje. Hij hoopt dat andere ondernemers zijn voorbeeld volgen.

“De grootouders van mijn vrouw Nancy verblijven in Cassiers en de Groene Verte”, schetst Christof. “Op 10 maart vierde meme Simonne in de Groene Verte haar 93ste verjaardag. Het geplande familiefeest kan nu zondag jammer genoeg niet doorgaan en wij zijn niet de enige die zo’n mooie momenten moeten missen. Daarom bedacht ik een actie. Ik zal alle bewoners van Cassiers en De Groene Verte trakteren op een gratis ijsdessert en meme Simonne krijgt een ijstaart om met haar medebewoners te delen. We moeten nog praktisch afspreken hoe alles op zijn plaats geraakt maar ik vermoed via dezelfde toegang als de leveranciers. Belangrijker dan ons persoonlijke verhaal hoop ik dat ons initiatief navolging krijgt. Als de lokale ondernemer ook zo’n actie wil opzetten dan zal de dag van veel rusthuisbewoners net iets mooier worden. Het is al erg genoeg dat ze geïsoleerd zitten. Een klein gebaar zoals een gratis ijsje kan dan al wonderen doen. Ik beperk me tot de rusthuizen in Houthulst en overweeg ook zoiets te doen in Heuvelland waar we ook een zaak hebben.”

Geïnteresseerde collega’s en ondernemers kunnen Christof bereiken via zijn Facebookpagina ‘SurprICE’.