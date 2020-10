Hang een wens aan de boom bij de Vredesmolen en steun mensen die het moeilijk hebben Gudrun Steen

01 oktober 2020

09u53 0 Houthulst Het bestuur van Samana Klerken heeft tussen de boom en de Vredesmolen een draad gespannen waaraan iedereen een wens kan hangen.

Samana is een vereniging voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood. Vrijwilligers zoeken die mensen op en organiseren activiteiten. De wensboom is een nationale actie van Samana waaraan de afdeling van Klerken graag meewerkt. “Door de coronacrisis zitten chronisch zieken of mensen met een zorgnood nog meer dan anders geïsoleerd. Gelukkig kunnen ze dan rekenen op de hulp van mantelzorgers”, duidt Eric Beghein. “Om onze waardering uit te drukken voor al wie zorgt voor een ander hangen we wensen uit. We roepen iedereen op om een persoonlijke wens aan de draad te hangen.” ‘Jij doet het fantastisch, ik ben trots op jou’, is maar één van de vele voorbeelden die er nu al wapperen.