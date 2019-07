Gwenny opent donderdag zomerbar bij overgenomen feestzaal d’Oude Bakkerij GUS

09 juli 2019

09u01 0 Houthulst Kleuterjuf Gwenny Watteyne (46) uit Kortemark zal zich niet vervelen deze zomervakantie. Ze heeft de feestzaal d’Oude Bakkerij in Jonkershove overgenomen. Vanaf donderdag stelt ze daar haar tijdelijke zomerbar voor.

Doriane Dewulf (56) startte d’Oude Bakkerij, met twee feestzalen, twaalf jaar geleden in de Merkemstraat in Jonkershove. Ze wil het nu wat rustiger aan doen en vond in Gwenny een partner om het project verder te zetten. Beroepshalve is ze kleuterjuf in de vrije basisschool in Houthulst. In haar vrije tijd runt ze al een tijdje een foodtruck. “Doriane is een collega van me. De horeca heeft me altijd geboeid”, vertelt Gwenny. “Donderdag open ik bij de feestzaal een zomerbar die tot 15 augustus telkens van woens- tot en met zondag open zal zijn. In de namiddag kan je er terecht in onze tea-room en vanaf 18.30 uur opent de zomerbar. We bieden streekbieren, tapas en cocktails aan. Kinderen kunnen ravotten op het speelplein of het springkasteel. Ik plan ook thema-avonden op vrijdag. Op 19 juli serveren we de best burgers bijvoorbeeld. Andere thema’s zijn de tafelbarbecue, côte à l’os en paëlla. Meer info: 0472 82 20 96 of suikerenbloem@telenet.be