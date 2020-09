Glenn Gheerardyn hield al twee keer de nul met WS Houthulst: “Alle pluimen horen niet enkel op mijn hoed thuis” Bert Denolf

23 september 2020

18u05 0 Houthulst Promovendus Houthulst heeft haar start niet gemist in tweede provinciale. De Woudsport pakte op de openingsspeeldag een punt op het veld van Heist en wist afgelopen weekend op eigen veld Veurne met het kleinste verschil te kloppen.

“Veurne is een tegenstander die we goed kennen”, steekt doelman Glenn Gheerardyn van wal. “De voorbije jaren vochten we al enkele verbeten duels uit tegen elkaar in derde provinciale. Zij werden vorig seizoen kampioen, terwijl wij als nummer drie mochten promoveren naar deze reeks. We vingen hen goed op en vlak voor rust slaagde onze aalvlugge aanvaller Damon Dumoulin er in om na een actie vanop rechts de bal in de kortste hoek te trappen. Na de pauze miste hij een strafschop, maar gelukkig had die actie geen invloed op het resultaat.”



“Zelf ben ik reuze blij dat we voor de tweede keer op rij de nul hielden. Op die manier heb je maar één doelpunt nodig om de volle buit te pakken. Alle pluimen horen echter niet alleen maar op mijn hoed thuis. De defensie en de bij uitbreiding het middenveld en de aanval zijn mede verantwoordelijk voor deze prestatie.”



Gerust hart

Vier op zes is een puik resultaat voor een nieuwkomer in tweede provinciale. “Dat klopt”, vervolgt de goalie. “Zeker het puntje dat we op verplaatsing tegen een doorwinterde ploeg als Heist pakten, is goed voor het vertrouwen. Zo kunnen we dit weekend met een gerust hart naar het ervaren Varsenare trekken, dat met één op zes al meteen met het mes tussen de tanden speelt. De oorzaak van onze goeie start? De ploeg hangt goed aan elkaar, vecht voor elkaar en loopt achter iedere bal die te betwisten valt. De trainer is zeer tevreden over de mentaliteit die we tonen, op en naast het veld.”

Compatibel

“Verder zijn de transfers ook een succes. Onze ploeg werd aangevuld door enkele jongens die al ervaring hebben op dit niveau en zo maken ze de andere jongens beter. Verder vinden we het ook fijner om in tweede provinciale te spelen. Hier wordt meer gevoetbald, is er minder ruig spel en gaat de bal sneller rond. Dat zijn allemaal elementen die ons liggen en compatibel zijn met onze manier van spelen”, besluit Gheerardyn.