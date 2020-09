Gianni Vermeersch wint Antwerp Port Epic: “Dacht even dat ik sprint met drie te vroeg inzette” Hans Fruyt

13 september 2020

18u15 0 Houthulst Veldrijders blijven het op de weg uitstekend doen. Gianni Vermeersch zette in een sprint met drie de Antwerp Port Epic op zijn naam. In de laatste rechte lijn nam de 27-jarige pion van Alpecin-Fenix de maat van zijn gouwgenoten Stan Dewulf en Baptiste Planckaert. Voor zijn team de twaalfde UCI-zege!

“Heel de wedstrijd heb ik offensief proberen koersen”, benadrukte Vermeersch. “Om de wedstrijd nog wat harder te maken.” Vermeersch verscheen zestig kilometer van het einde van deze wedstrijd over ontelbare veel onverharde stroken en kasseiwegen een eerste keer in de spits. Hij trok in de aanval met de Let Emils Liepins en de Nederlanders Danny Van Poppel, Tim Van Dijke en Bert-Jan Lindeman. De pion van Alpecin-Fenix ging zelfs even alleen voorop rijden, maar hield snel de benen stil.

“Dat was een beetje vervelend”, zuchtte Vermeersch. “Ik heb gewacht en hield me nadien altijd goed voorin. Waardoor ik altijd mee was met wat bewoog. Toen we met drie een kloof sloegen besefte ik dat het erin stak. Tijdens de sprint dacht ik heel even dat ik te vroeg was aangegaan. Ik zag een wiel naderen, maar Stan Dewulf kwam nooit naast mij.”

De sterkste wint

Na afloop benadrukten Dewulf en Planckaert dat met Vermeersch de sterkste man in koers won. Voor Alpecin-Fenix was het gisteren reeds de twaalfde UCI-zege van het seizoen. Ook de derde van het weekeinde want zaterdag zette Tim Merlier in de Tirreno Adriatico een massaspurt naar zijn hand en zondag won Mathieu van der Poel de slotrit van deze Italiaanse rittenkoers.

“Overwinningen in een meerdaagse van de World Tour: voor onze ploeg is dat toch wel heel speciaal”, glunderde Vermeersch die in oktober nog de meeste klassiekers zal afwerken en bijgevolg pas later dan normaal het veldritseizoen induikt. Opvallend na zijn tweede plaats was de kritiek van Stan Dewulf aan het adres van zijn ploegmaats bij Lotto-Soudal. Voor de start werd de kerel uit Stavele met Jelle Wallays als man voor de finale naar voor geschoven. “In die finale stonden Jelle en ik te snel alleen, dat was voor de start niet het plan”, vond Dewulf die op 20 oktober aan zijn eerste grote ronde (Vuelta) begint en bijgevolg geen klassiekers afwerkt.