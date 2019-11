Gezocht: eigenaar van trouwring uit 1942 SVR

12 november 2019

15u57 0 Houthulst Een voormalige wijkinspecteur uit Klerken heeft een opmerkelijke oproep gelanceerd via Facebook. Ronny Denys vond in 2012 een trouwring in een goot in de Dorpsstraat in Klerken en hoopt (de nabestaanden van) de eigenaars terug te vinden.

“Op de ring staan de namen Etienne en Yvonne, vergezeld van de datum 4/7/’42. Het koppel is dus getrouwd in 1942. Destijds heb ik de diensten bevolking van Houthulst en die van de grensgemeenten gecontacteerd, maar jammer genoeg zonder resultaat. Ik herontdekte de ring onlangs toevallig bij me thuis en besliste om een nieuwe poging te ondernemen om de eigenaars te vinden. Als er bij iemand een lichtje zou gaan branden, dan kan ik de betrokkenen, of althans hun nabestaanden, dit aandenken alsnog terug bezorgen.”

Wie de ring denkt te herkennen of (groot)ouders heeft die het schoentje passen, kan contact opnemen via 3535@hln.be. De oproep van Ronny is ondertussen al ruim achthonderd keer gedeeld.