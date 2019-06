Gemeente huldigt deelnemers Special Olympics van de Vleugels GUS

18 juni 2019

12u41 0 Houthulst Dertien bewoners van het zorgcentrum de Vleugels in Klerken deden mee aan de Special Olympics. Ze kwamen met liefst twintig medailles terug.

De Special Olympics vonden plaats in Sint-Niklaas. Duizenden personen met een beperking namen eraan deel. Zoals elk jaar vaardigde ook de Vleugels een groep af. Linda De Fraeye behaalde brons bij het lopen, Conny Vanhoutte won twee bronzen medailles bij het lopen en zilver bij het kogelstoten. Ook Mike Keppens liep voor brons. Brigitte Geerardyn scoorde dan weer een medaille in drie zwemdisciplines. De andere zwemtalenten van de Vleugels die met een medaille huiswaarts keerden zijn Trui Maertens (zilver) en Evy Ledeine (twee maal goud). Fietsen is de uitlaat klep van Johan Ducatteeuw die een gouden en bronzen medaille wist te veroveren. Kimberly Barbery (niet op foto), Damien Willaert en Melissa Everaerdt scoorden verschillende medailles met de driewieler. Jiebe Vermeersch kreeg goud voor het softbalwerpen en zilver voor het lopen. Iris Lievens en Benjamin Verlinde deden ook mee aan de Specials maar grepen net naast de medailles. Van het Houthulstse gemeentebestuur kregen alle deelnemers een goodiebag.