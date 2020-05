Gaslek in Diksmuidestraat nadat kraan leiding raakt bij wegenwerken Bart Boterman

04 mei 2020

14u21 3 Houthulst I n de Diksmuidestraat in Merkem bij Houthulst is maandagmorgen rond 9 uur een gaslek ontstaan. Dat gebeurde bij wegenwerken.

Een aannemer was een trottoir aan het aanleggen bij een pleintje maar raakte met een kraan een gasleiding. Het betrof een leiding van lage druk. Volgens brandweerkapitein Lode De Keyser, postoverste van Houthult, was er geen gevaar voor omwonenden. De brandweer was ter plaatse om de situatie te beveiligen en vorderde nutsmaatschappij Fluvius voor het herstel.