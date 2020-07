Felle stalbrand in Jonkershove Bart Boterman

13 juli 2020

19u07 6 Houthulst In de Monseigneur Schottestraat in Jonkershove, deelgemeente van Houthulst, woedde maandag vanaf 17 uur een felle stalbrand. Er vielen geen gewonden.

In de schuur stonden strobalen alsook enkele landbouwmachines opgeslagen. Dieren verbleven er niet. De brandweer werd verwittigd door de landbouwer en bij aankomst was de brand al flink uitgebreid. De rookpluim tot ver te zien. Volgens de lokale politie Polder was de brand uiteindelijk snel onder controle dankzij het ingrijpen van de brandweer uit Houthulst. De schuur brandde deels uit. Over de oorzaak is weinig bekend, maar alles wijst in de richting van een accidentele oorzaak.