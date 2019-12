Enige reactie van N-VA-oppositie op meerjarenplan: “Waarom stond dat eerst in de krant?” GUS

20 december 2019

10u27 2 Houthulst Twee uur nam burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) van Houthulst de tijd om het meerjarenplan van zijn gemeente voor te stellen aan de gemeenteraad. Oppositiepartij N-VA luisterde en had nauwelijks opmerkingen.

Deze legislatuur investeert Houthulst twaalf miljoen euro. Een loods voor de technische dienst, een nieuwe bibliotheek bij de vrijetijdscampus en de heraanleg van de doortocht van Jonkershove zijn de grootste projecten. Burgemeester Hindryckx lichtte tijdens een uitgebreid betoog alles toe. “Waarom stond het meerjarenplan eerst in de krant? Beter zou geweest zijn om eerst de gemeenteraad in te lichten en dan pas naar de media te stappen”, was het enige wat Filip Vanhevel (N-VA) te zeggen had over het meerjarenplan. N-VA had hier en daar wat vragen, maar tot een echt debat kwam het niet.

Drukwerk

Vanhevel stoorde zich wel aan de verhoging van de gemeentebelasting, waarvan de meerderheid verklaart dat het gaat om een investering. “Een gezin betaalt nu geen 140, maar 152 euro”, berekende hij. De burgemeester bleef erbij dat het enkel een indexering is. Houthulst heft een nieuwe belasting op niet-geadresseerd drukwerk. “Kan je voor de lokale handel geen uitzondering maken?”, vroeg Julie Descheppere (N-VA). “Dat kunnen we wettelijk niet maken. Drukwerk lichter dan 20 gram blijft gratis. Vanaf 20 gram varieert het tarief van 0,05 tot 0,75 euro per exemplaar. Het bedrag hangt af van het gewicht van het drukwerk.”