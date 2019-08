Een pak geslaagden voor Rode Kruis cursussen GUS

26 augustus 2019

15u13 0 Houthulst Het Rode Kruis organiseerde in Houthulst een cursus EHBO en één die Hartveilig heette. Daaraan namen heel wat mensen deel. Die kregen hun brevet.

“Dit voorjaar organiseerden we de cursus EHBO. De cursisten leerden hoe ze in allerlei situaties moesten reageren”, zegt Stefaan Pollet. “Daarnaast pakten we uit met een cursus ‘Hartveilig’. Die opleiding was gratis. De deelnemers leerden uiteraard reanimeren en kwamen ook te weten hoe een AED-toestel werkt. Houthulst kreeg daardoor het label ‘Hartveilig’.” Voor de lessenreeks EHBO slaagden 16 personen en voor ‘Hartveilig’ 52. Zij kregen allemaal hun brevet. Houthulst zelf ontving zijn label en mag zich voortaan hartveilige gemeente noemen.