Een goed uitgekiend plan, maar moordpoging op ex aan rand van bos mislukte: vrouw (67) krijgt 6 jaar effectief Bart Boterman

08 oktober 2019

12u37 3 Houthulst De 67-jarige Rita D. is veroordeeld tot 6 jaar effectieve celstraf voor de moordpoging op haar ex in het Vrijbos in Jonkershove, een deelgemeente van Houthulst. De rechter was van oordeel dat ze haar ex met voorbedachten rade wilde ombrengen en ze daarvoor een uitgekiend plan had uitgedacht. “Maar de moordpoging mislukte, waardoor de waarheid aan het licht kwam”, aldus de strafrechter. Het openbaar ministerie had eerder 12 jaar gevangenis gevorderd, maar de vrouw komt weg met de helft.

De feiten dateren van 17 april 2015. Op dat moment was het koppel al vijftien jaar uiteen en tien jaar officieel gescheiden. De vereffening-verdeling van de echtscheiding en de verkoop van hun huis in de Schrevelstraat in Jonkershove, waarin slachtoffer L.L. was blijven wonen, waren nog steeds niet opgelost. Luc ging die morgen met de honden wandelen in het bos. Volgens getuigen was Rita D. er al een uur aan het wachten. Toen ze haar ex zag, schoot ze hem in de rug en kort daarna loste ze nog een nekschot.

Mevrouw een heupbreuk, meneer kritiek

“Jij hebt mijn leven kapot gemaakt, ik nu dat van jou”, riep ze volgens het openbaar ministerie naar het slachtoffer. De man slaagde er nog in om zijn ex te overmeesteren, haar revolver af te nemen en met zijn auto naar huis te rijden. Door de schermutseling liep Rita D. een heupbreuk op en werd ze op de grond in het bos aangetroffen. Thuis zeeg Luc neer in een plas bloed en raakte hij in kritieke toestand. In het ziekenhuis haalden de artsen twee kogels uit zijn lichaam. De man herstelde uiteindelijk vrij snel omdat er geen vitale organen werden geraakt, maar het had weinig gescheeld.

De verdediging van Rita D. pleitte tijdens het proces dat de twee hadden afgesproken in het bos om de vereffening-verdeling verder te bespreken. “L.L. trok zijn staart in na een eerdere overeenkomst en wou meer geld. Wetende dat hij slechts vier jaar heeft afbetaald aan het huis en al het geld verbraste, terwijl Rita de lening droeg en de kinderen probeerde te voeden met de luttele resterende centen. Luc weigerde zelfs alimentatie te betalen voor zijn dochter en betwistte plots het biologische vaderschap. Toen hij in het Vrijbos zei dat hij financieel aan de grond zat en dan maar zou moeten gaan bedelen bij haar ‘mooie’ dochter, sloegen de stoppen van mijn cliënte door. Uit een opwelling van woede en emoties besloot ze haar revolver uit te halen en op hem te schieten. Niet met voorbedachten rade. Ze heeft daar enorm veel spijt van”, klonk het pleidooi. De vrouw woont nu bij haar dochter in Kortemark.

Voorbedachtheid bewezen

Maar die uitleg vond de strafrechter niet plausibel. “Er zijn meerdere elementen die erop wijzen dat mevrouw wel degelijk met voorbedachtheid haar ex wilde ombrengen. Zo was er het revolvertje dat ze op zak had. In de maanden ervoor had ze een opleiding gevolgd om het te leren bedienen en ze wist precies hoe ze het wapen moest manipuleren. Ze had zelfs aan een alibi gewerkt, door met een vriendin af te spreken om die dag naar Malaga op reis te gaan. En tegen haar partner zei ze dat ze naar een reconstructie moest van een ongeval dat ze meemaakte. Ze verspreidde bewust leugens om de speurders op het verkeerde been te zetten. Maar de moordpoging mislukte, waardoor de waarheid aan het licht kwam", aldus de rechter tijdens het voorlezen van het vonnis.

“Daarnaast wijst de manier waarop de voertuigen in het bos stonden geparkeerd, dat er geen afspraak was. De beklaagde wist dat haar ex er telkens ging wandelen met de honden en wachtte hem op. Bovendien kan de beklaagde niet ontkennen dat ze hem wilde doden, gezien ballistisch onderzoek uitwees dat ze van dichtbij een nekschot uitdeelde. En tegen een vriendin verklaarde ze: ‘Als hij mij dit blijft aandoen, maak ik hem kapot’. Het staat buiten kijf dat ze L.L. wilde ombrengen met voorbedachten rade", aldus de strafrechter. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijk aanhouding, maar daar ging de rechter niet op in. De vrouw werd een half jaar na de feiten voorwaardelijk vrijgelaten en zal zich moeten melden bij de gevangenis eens het vonnis in werking treedt.

Nog steeds stukje kogel in ruggenmerg

Slachtoffer L.L. is naar eigen zeggen tevreden met het vonnis. “Ik ben opgelucht dat de voorbedachtheid weerhouden is door de rechter en de verhalen die door mevrouw werden opgehangen over mij weerlegd zijn. Met de strafmaat, zes jaar cel, kan ik leven. Dit lijkt me een correct signaal van de rechtbank, ook al was 12 jaar cel gevorderd", reageerden L.L. en zijn advocaat Filip Capelle na het vonnis. Toch is de man nog steeds niet volledig hersteld. “Het was een enorm traumatische gebeurtenis, maar intussen heb ik het een plaatsje kunnen geven. Toch borrelt de angst af en toe eens op en kan ik soms moeilijk slapen. Er zit nog steeds een stukje kogel in mijn ruggenmerg en dat doet pijn, maar een operatie is te riskant”, besluit hij.