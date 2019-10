Drumband Fiesta Percussion doet zondag voor het eerst mee aan de Vlamo showwedstrijd maar niet voor de punten GUS

14 oktober 2019

11u39 0 Houthulst Nu zondag staat drumband Fiesta Percussion uit Klerken voor het eerst op het podium van de Vlamo showwedstrijd in Wevelgem. “Het is ons niet om de punten te doen. We willen onze vereniging naar een hoger niveau tillen”, motiveert Sven Desaever.

“We debuteren op die nationale competitie maar doen mee buiten wedstrijd”, zegt Sven. “Dat betekent dat de professionele jury ons zal beoordelen maar onze punten worden niet publiekelijk bekendgemaakt. Met de tips van de jury willen we voordeel halen voor de toekomst. Zo kunnen we onze acts verbeteren. Onze vereniging bestaat net vijf jaar.” Fiesta Percussion telt een 35-leden zowel jeugd als volwassenen. Naast Sven geeft ook Jelle Samyn uit Woumen les aan de drumband. “We repeteren elke zaterdagnamiddag boven de basisschool in Klerken”, stelt Sven de vereniging voor. “Jaarlijks verzorgen we een tiental optredens. Dit jaar waren we onder meer te gast op de carnavalsstoet en taptoe in De Panne, Oostende voor Anker, de reuzenstoet in Wenduine en de Dunegatfeesten in Bredene. Nieuw sinds dit jaar is dat we samenwerken met Hypnosis Dance Academy uit Roeselare. Samen brengen we een totaalpakket aan spektakel op straat met dans en drummuziek. Zij doen zondag ook mee met ons optreden.”

Voor de geïnteresseerden. De Vlamo showwedstrijd start zondag om 15 uur in De Schelp in de Menenstraat 122 in Wevelgem. Een ticket kost zes euro. Info: www.fiestapercussion.be.