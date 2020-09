Drie gewonden na hevige botsing: ruzie tussen inzittenden van aanrijdend voertuig aan de basis? Bart Boterman

09 september 2020

16u27 0 Houthulst In de Zarrenstraat in Klerken, deelgemeente van Houthulst, gebeurde woensdag rond 14.30 uur een ongeval. Een auto reed in op zijn voorligger, ging over de kop en belandde in de gracht. Drie personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Aanleiding zou een ruzie geweest zijn tussen de inzittenden van het voertuig dat inreed op de voorligger.

Volgens de lokale politie Polder ging het om een ongeval tussen twee Audi’s. Ze reden beiden richting Klerken in de Zarrenstraat toen plots, ter hoogte van huisnummer vijf, de ene wagen inreed op het het achterste van de andere. De aanrijdende wagen met twee inzittenden, een 21-jarige en 19-jarige uit Houthulst, ging over de kop en belandde in de gracht. Het aangereden voertuig, bestuurd door een 46-jarige man uit Houthulst, verloor een wiel en kwam op straat tot stilstand. Volgens de politie raakten alle drie de betrokkenen lichtgewond en werden ze naar het ziekenhuis in Torhout overgebracht.

Volgens een betrokkene waren de inzittenden van het aanrijdende voertuig hevig aan het ruziën en lette de bestuurder daarom niet op, met een ongeval tot gevolg. Die versie kon de politie vooralsnog niet bevestigen noch ontkennen. Beide wagens werden getakeld. Het incident zorgde voor enige verkeershinder, die rond 16 uur voorbij was.