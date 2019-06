Dit weekend voor het eerst kunstmarkt in de Vrijboshoeve GUS

20 juni 2019

10u33 0 Houthulst Verscholen in het bos in de Groenebosdreef 5 in Houthulst vind je de Vrijboshoeve van kunstenaar Lambertus Vermeiren. Samen met de gemeente organiseert hij dit weekend voor het eerst een kunstmarkt.

“De Vrijboshoeve is de woonplaats van Vermeiren”, schetst schepen Jeroen Vandromme (CD&V). “Die kunstenaar geniet wereldwijde faam omdat hij het portret van Poetin mocht schilderen dat hangt in het Kremlin. Hij deed hetzelfde voor de Amerikaanse president Trump. We zijn dan ook vereerd dat hij dit weekend een kunstmarkt organiseert. Met de gemeente ondersteunen we zo’n initiatief heel graag. Er worden een vijftiental standhouders verwacht.” De kunstmarkt is zater- en zondag gratis toegankelijk van 10 tot 19 uur. Op de site van de Vrijboshoeve heeft ook Agama Adventure zijn thuishaven. Die vereniging organiseert avontuurlijke teambuildingsactiviteiten. Info: www.houthulst.be/kunstmarkt