Dierenbeul actief in Houthulst: 22 vinken onthoofd, kooien kapot gestampt Jelle Houwen

20 juni 2019

12u23 0 Houthulst Vinkenier Kris Verslype (42) uit Houthulst beleeft momenteel maar weinig plezier aan zijn reis in Turkije. Toen hij gisterenochtend aan de ontbijttafel zat, kreeg hij opeens telefoon van zijn moeder. “Ze vertelde dat al onze vinken gestolen waren, in totaal 27 stuks. Alle kooien waren stuk gestampt. Een vink konden we terugvinden in de tuin, maar na onderzoek bleek dat er 22 vinken om het leven gebracht waren in een bos. Ze werden brutaal onthoofd”, zegt Kris aangeslagen. Hij dient klacht in bij de politie.

Kris is een vinkenliefhebber in hart en nieren. Hij beoefent zijn hobby al 20 jaar maar dat verloopt met ups en downs. Acht jaar geleden werden er 4 vinken gestolen uit zijn tuin. Ook enkele maanden geleden was dat het geval. Kris zette toch door en bouwde zijn hobby verder uit. Maar wat hem nu overkomen is, tart alle verbeelding. Al zijn vogels werden tijdens zijn reis in Turkije uit de kooien gestolen en brutaal vermoord.

Onthoofd in bos

“Ik zit momenteel in Turkijke tijdens een tiendaagse reis, waar ik weldra van terugkeer”, zegt Kris. Gisterenochtend belde mijn moeder me op dat er een inbraak was geweest. In de tuin bleken al mijn vinkenkooien brutaal kapot gestampt te zijn en waren al mijn 27 vogels verdwenen. Een vonden we terug op het terras, maar van de andere vogels was er geen spoor. Ik rook meteen onraad en belde vrienden op om te gaan zoeken. Zij zorgen ook voor onze vinken als we in verlof zijn.”

“We deelden ook een oproep via Facebook en kregen heel wat tips binnen. Gisterenavond kregen we plots een bericht dat er vuilniszakken werden teruggevonden in het bos van Houthulst. Er zaten restanten in van mijn vogelkooien. Vrienden gingen meteen op onderzoek en de politie werd verwittigd. Wat ze gevonden hebben in het bos is echt ziekelijk. In een plastieken zak bleken 22 vinken te zitten waarvan het hoofd was afgerukt. Ze zijn dus gewoon brutaal vermoord! Ik vermoed dat ze de vinken misschien wilden doorverkopen maar doordat we zo snel op de diefstal zijn gebotst hebben ze hen dan maar om het leven gebracht. De andere zijn nog spoorloos. Ik ben er echt het hart van in.”

Enorme jaloezie

Kris zijn vrienden deden al aangifte bij de politiezone Polder en dat zal hij ook zelf doen bij zijn terugkomst. Hij zal ook het Agentschap Natuur en Bos inschakelen. Of hij zijn hobby wil verder zetten is nog onduidelijk. “Ik ben erg aangedaan en wil dat de daders gestraft worden. Voor mij is het houden van vinken en deelnemen aan wedstrijden puur een hobby. Het zijn zo’n mooie vogels en ik doe dit voor het plezier. Maar er is zoveel jaloezie in die wereld. Mijn hobby en mijn vakantie zijn nu een echte nachtmerrie geworden. Verschrikkelijk.” De politie zal de zaak onderzoeken.