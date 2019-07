Deze zomer elke week op radio: Paul Bruna in gesprek met artiesten in De Kippe in Merkem GUS

02 juli 2019

11u26 1 Houthulst Vorig jaar deed de Middelkerkse artiest Paul Bruna nog zomerbabbels in zijn thuisgemeente voor radiozender VBRO. Vanaf 12 juli strijkt hij daarvoor elke week neer in horecazaak De Kippe in Merkem. Nederlandstalig zangtalent, maar ook sportmannen worden de praatgasten.

VBRO kreeg vorig jaar zijn licentie om over heel Vlaanderen uit te zenden. Om de radiozender meer bekendheid te geven trekt het ook deze zomer naar zijn publiek toe. In navolging van VBRO aan zee vorig jaar in Middelkerke, gaat de zender dit keer aan land in Merkem. “We hebben ook veel luisteraars in de Westhoek”, zegt directeur Frederik Thomas van VBRO. “Paul Bruna kennen we al heel lang. Hij is dé geknipte man om deze zomer een leuke babbel te hebben met Nederlandstalig zangtalent. Voor dit seizoen zijn dat onder meer Salim Seghers, Bandit, Michael Lanzo, Frank Valentino en Herbert. Nieuw is dat we ook sportmannen zullen uitnodigen.” Paul Bruna ziet het helemaal zitten. “Al twee jaar lang zijn er de maandelijkse muziekmatinees in De Kippe. Ik heb er al vaak opgetreden en ken de uitbaters Jan Depover en Katrien Monkerhey goed. Ze hebben een groot zomerterras en bij slecht weer kunnen we binnen. Elke vrijdagnamiddag tussen 15 en 18 uur nemen we op. Het resultaat kan je dan op woensdag tussen 13 en 16 uur horen op VBRO.” Concreet is iedereen welkom op 12 en 19 juli en op 9, 16 en 23 augustus. De toegang is gratis. Jan Depover zet de drank ondertussen fris. “Zelf heb ik 25 jaar met een discobar rondgetoerd. In de jaren ’80 had ik zelfs een piratenzender in mijn zaak. Radio 2000 heette die. We kijken al uit naar de namiddagen vol ambiance deze zomer. De geïnterviewde artiesten zullen zeker een liedje zingen en ook Paul Bruna zal muzikaal van zich laten horen.” Info www.vbro.be