Deze Bruine Kriekpeer mag niet verdwijnen vinden ze in Klerken Gudrun Steen

02 juni 2020

11u53 0 Houthulst Langs het Guido Bilckepad in Klerken staat een Bruine Kriekpeer, een boom van om en bij de honderd jaar. Die boomsoort staat in de kijker met de heropstart van de perenstoet volgend jaar. De boom staat echter op bouwgrond.

De peer van de Bruine Kriekpeer is de basis voor de Klerkense perenstoet die door de coronacrisis met een jaar is uitgesteld. In Houthulst staan er nog maar een paar van die boomsoort waarvan de oudste langs het Guido Bilckepad. “Tien jaar terug nam ik samen met Roland Declerck en Maxim Vanwynsberghe het initiatief om de perenboom te redden en we hopen nu dat de oudste van zijn soort straks niet onder het beton verdwijnt”, zegt Roger Fortry. “Hij staat op bouwgrond. We hopen dat de gemeente dit lapje grond aankoopt en omvormt tot een groene zone.” Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) is dat idee wel genegen. “De grond waarop die boom pronkt, staat nu nog niet te koop maar mocht dat het geval zijn dan zijn we met de gemeente bereid een optie te nemen op de grond waarop de boom staat. We begrijpen de bezorgdheid van de buurtbewoners.”

Een boom met geschiedenis

“In de negentiende eeuw kwam die boomsoort vaak voor in Klerken”, weet Roger. “Tot voor de Eerste Wereldoorlog vond in ons dorp de Perelaarommegang plaats waar inwoners hun peren aan de kermisbezoekers verkochten. In de jaren zestig en zeventig vond de Perelaarommegang nog eens plaats.” En weldra knoopt het dorp opnieuw met die traditie aan. Niels Deceuninck nam het initiatief om een Miss Perelaar te verkiezen en een stoet te organiseren.