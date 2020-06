Despierre blijft ook na 35 jaar doen waarin het goed is: woningen bouwen en verkopen Gudrun Steen

18 juni 2020

14u01 0 Houthulst Het Houthulstse bouwbedrijf Despierre bestaat 35 jaar. Die verjaardag kan in deze coronatijden niet gevierd worden, maar de onderneming blijft doen waar het goed in is. Dat is investeren in woonprojecten.

De voorbije jaren heeft Despierre meer dan 1.700 woningen gebouwd en ook een aantal grotere projecten gerealiseerd, zoals het woonzorgcentrum in Poperinge of het psychiatrisch ziekenhuis in Rumbeke. Er zijn 66 mensen werkzaam. “In ons eigen atelier bouwen we gemetselde wanden voor externen en uiteraard voor onze eigen projecten. Dat levert een aanzienlijke tijdswinst op de werf op”, weet zaakvoerder Filip Despierre.

De Toekomst

Het bedrijf bouwt en verkoopt talrijke woonprojecten. “Zo zijn we volop bezig met het woonproject Hoedt langs de Houthulstseweg in Poelkapelle. Tegen dit najaar moeten de 7 huizen afgewerkt zijn en tegen volgend voorjaar de 14 appartementen. Residentie De Toekomst op de hoek van de Steenbeek- met de Vinkenierstraat in Jonkershove krijgt stilaan vorm. De naam verwijst naar het café dat er jaren floreerde. Deze zomer starten de afbraakwerken. Nog in Houthulst gaan binnenkort 13 huizen in verkoop die gepland zijn op de hoek van de Terrest- met de Slijpstraat. In Veurne kijken we uit naar de bouw van 7 luxeappartementen in de Statiestraat en in Zarren staat ook een woonproject op de planning.”