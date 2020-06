De Boot zinkt niet tijdens coronasluiting: bar opent zaterdag en tal van activiteiten op de agenda Gudrun Steen

09 juni 2020

10u11 2 Houthulst De Boot, aangemeerd bij de Driegrachtenbrug in Merkem, is alsnog klaar voor een nieuw seizoen. Meer dan 350 mensen steunden tijdens de coronasluiting de vzw. Bart Casteleins noodkreet viel dus niet in dovemansoren.

De Boot biedt begeleide tochten en arrangementen rond ecotoerisme aan. “Het was even paniek toen de facturen zich opstapelden en wij noodgedwongen de deuren moesten sluiten”, geeft Bart toe. “Daarom lanceerden we de actie ‘De Boot zinkt’. Ik ben blij dat zoveel mensen ons een warm hart toedragen. Nog steeds worden er bedragen overgeschreven. Meer dan 350 mensen deden al mee. Zaterdag om 14 uur zwaaien we de deuren van de bar open. Ook de bootjes en kajaks kunnen opnieuw gehuurd worden. We hebben een handenvrij pompje met ontsmettingsmiddel en de kraan bij de toiletten kan je met een voetpomp bedienen. De banken op het dek staan ver genoeg uit elkaar.”

Leren suppen

En Bart heeft al een aantal activiteiten op zijn kalender. Vanaf zaterdag kan je de fototentoonstelling ‘Jongdementie’ meepikken van fotografe Ann De Wulf. Zondag 5 juli kan je leren suppen op het Ieperleekanaal en de Martjesvaart. Deelnameprijs is 25 euro, alle materiaal en drankje inbegrepen.

De Boot leverde aan Diksmuide twee veerbootjes waarmee je vanaf 15 juni de overzet kan maken bij het Blankaartgebied en de Galileiwegel. Het zijn metalen bootjes van net geen honderd jaar die een volledige onderhoudsbeurt hebben gekregen.

Kim Gevaert en Lynn Wesenbeek

De Verschijningen, die door corona niet op Moederdag konden plaatsvinden, zijn gepland op zondag 27 september. Ex-atlete Kim Gevaert, politica Petra De Sutter, journaliste Lynn Wesenbeek, radiomaker Annemie Peeters en actrice Gilda De Bal hebben toegezegd. Pigeon brengt de muziek en Kristien Hemmerechts presenteert.

Info: info@deboot.be.