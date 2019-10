De Boot biedt al 20 jaar arrangementen op maat aan en gaat op dat elan verder GUS

30 oktober 2019

09u23 0 Houthulst Vzw De Boot, aangemeerd in Merkem bij de Driegrachtenbrug, legt zich al 20 jaar toe op het ecotoerisme en werkt graag arrangementen uit. Zondag 10 november pakt het voor het eerst uit met een westhoektrail.

Logeren, varen en begeleide activiteiten organiseren; dat is het takenpakket van vzw De Boot in Merkem. Pionier is Bart Castelein die na twintig jaar nog steeds de kapitein is. “Ecologie loopt als een rode draad door onze werking”, schetst Bart. “Naast het logeren op één van onze boten vinden we het belangrijk om de schoonheid van de Westhoek te tonen. Daarom plannen we zondag 10 november voor het eerst een Westhoektrail. Een dag lang neemt gids Ann Vergauwen je op sleeptouw. We vertrekken om 10 uur aan het bezoekerscentrum De Blankaart in Woumen. De belbus rijdt naar de vallei van de Martjesvaart waar de dagtocht start. Langs een traject van twaalf kilometer, waarvan het grootste deel uit onverharde paden bestaat, kom je meer te weten over het waterland aan de IJzer. Uiteraard liggen ook ons binnenschip en de Beukelaremolen langs het parcours. Picknick breng je zelf mee en doe zeker stevige en waterdichte schoenen aan. De dag erop, 11 november, organiseren we onze laatste vaartocht met het binnenschip uit 1929. Op Wapenstilstand varen we langs het front van de Eerste Wereldoorlog en luisteren we naar de oorlogsverhalen over de Zouaven, de eerste gasaanvallen in Steenstraete en Hector Verstraete, de oud-burgemeester van Merkem die als kind op de vlucht moest slaan. Meer dan drie uur is het genieten en tot rust komen.”

Een ticket voor de westhoektrail kost 16 euro en voor de vaartocht 29 euro. Info: www.deboot.be, info@deboot.be of 0475 21 43 20.