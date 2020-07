De 60 uren van Klerken Kermesse gaan door, maar duren wel maar twee dagen Gudrun Steen

14 juli 2020

14u11 0 Houthulst De 21ste editie van de 60 uren van Klerken Kermesse kan dan toch op de kalender blijven staan. Zaterdag 8 en zondag 9 augustus belooft het Houthulsts dorp een mix van sport, vertier en plezier.

Op zaterdag 8 augustus kan je een namiddag lang genieten van wielerwedstrijden. Het kermiscafé is open tot 1 uur. Er wordt een beperkt aantal mensen binnengelaten in de tent zodat de anderhalve meter kan gegarandeerd worden. Zondag 9 augustus om 8 uur serveren de organisatoren een ontbijt gevolgd door een streepje muziek terwijl kinderen zich uitleven op een springkasteel. ’s Middags is het smullen van beenhesp. Daarvoor moet je verplicht reserveren op 0473/59.36.99. Je kan de lunch ook afhalenn. Om 13 uur start een kubbtornooi waarvoor je moet inschrijven op 0498/73.15.47. De werpstokken worden gemarkeerd zodat teams tijdens het spel niet kunnen wisselen van stokken. Na elk spel wordt alles ontsmet. De gemeente Houthulst nodigt een aantal kermiskramen uit.

De organisatie beklemtoont dat het de maatregelen op de voet volgt en indien nodig het programma zal aanpassen.