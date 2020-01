Buurtbewoners bellen hulpdiensten na rook uit de kerktoren: “Geen brand, rook komt wellicht van verwarmingsinstallatie” Bart Boterman

22 januari 2020

16u41 1 Houthulst Rond de toren van de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Markt in Houthulst verscheen dinsdagavond rond 19.30 uur een rookpluim. Buurtbewoners waren daar getuige van en belden de brandweer, omdat ze dachten dat de kerk in brand stond.

“Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gesneld. Bij aankomst en na grondige inspectie van de kerk, konden onze manschappen echter geen brand aantreffen. Er was ook geen rook meer te zien. Ze zijn dan maar teruggekeerd naar de kazerne”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweerzone Westhoek. De rookvorming die ontstond, is wellicht veroorzaakt door een verwarmingsinstallatie in de kerk, die in gang schoot door de temperaturen rond het vriespunt. “En daarbij kan wel eens wat rook en damp vrijkomen. Allicht zal dat de oorzaak zijn geweest van de rookpluim”, duidt Kristof Louagie.