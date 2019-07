Blauwalgen in Fabrieksput: burgemeester vaardigt vis- en recreatieverbod uit Bart Boterman

17 juli 2019

16u34 0 Houthulst Er zijn blauwalgen gedetecteerd in de Fabrieksput in Houthulst. Sinds dinsdag is er een vis- en recreatieverbod van kracht. “Wie in aanraking komt met het water riskeert ernstige gezondheidsklachten”, zegt b urgemeester Joris Hindryckx (CD&V).

“Er ligt een blauwachtige schijn over het water. Stalen hebben uitgewezen dat het om blauwalgen gaat. Recreatie en vissen is tot nader order niet toegestaan”, zegt de burgemeester. De Fabrieksput langs de Eugène de Grootelaan is eigenlijk een private put maar vissersclubs hebben een overeenkomst met de eigenaars, familie de Groote. “Maar gezien de put verdeeld is over zeventien erfgenamen, heb ik deze beslissing genomen uit hoogdringendheid. Gezwommen wordt er sowieso niet, maar met warm weer weet je nooit. Het gebeurt ook dat mensen met hun voeten in het water hangen vanaf de steigers. Ook dat is ten stelligste af te raden", gaat de burgemeester verder.

In aanraking komen met blauwalgen kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals hoofdpijn, diarree, braken, huidirritatie, allergische reacties en ademhalingsmoeilijkheden. Blauwalgen ontstaan voornamelijk bij warme temperaturen in water met amper stroming. “Ik hoop dat het snel opnieuw regent om wat beweging en zuurstof in het water te krijgen”, besluit burgemeester Joris Hinderyckx.