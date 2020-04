Bjorn ziet levenswerk in vlammen opgaan: “Kreeg tranen in de ogen en mijn hart brak” Bart Boterman

23 april 2020

13u10 12 Houthulst Bjorn Debruyne (28) uit Houthulst zag dinsdagavond zijn levenswerk voor zijn ogen in vlammen opgaan. Tienduizenden euro’s en onnoemelijk veel uren werk stak hij in het tunen van zijn Fiat Punto. Maar plots brak brand uit in het tuinhuis waar zijn wagen gestald stond, bij zijn oma. “Ik heb die auto met enorm veel passie verbouwd en won vaak prijzen op meetings. Toen ik de vlammen moest aanschouwen, kreeg ik tranen in mijn ogen. Mijn hart brak”, reageert Bjorn.

Oma Jeanine (80) uit de Beukenhoutstraat in Houthulst werd dinsdagavond opgeschrikt door de buren die hevig op de ramen aan het bonken waren. Ze wezen op hevige rookontwikkeling uit het tuinhuis, waar de Fiat Punto van Bjorn al een tijdje staat geparkeerd om aan te sleutelen. Jeanine belde de brandweer en verwittigde haar zoon, die op zijn beurt zijn zoons Davy en Bjorn alarmeerde. Vanuit de Terreststraat snelden ze naar hun oma, maar de brand was toen al ver gevorderd. Blussen zat er niet meer in: het tuinhuis stond in lichterlaaie.

40.000 euro in geïnvesteerd

“Mijn broer Davy is nog zijn vink gaan redden in het brandende tuinhuis. Daardoor heeft hij enkele brandwonden opgelopen. Hij wou ook nog mijn auto buiten duwen, maar dat is niet meer gelukt. De brandweer was daar niet veel later, maar mijn wagen en het tuinhuis waren al onherroepelijk verloren. Ik had werkelijk tranen in mijn ogen en mijn hart brak", getuigt Bjorn. Zijn Fiat Punto is voor hem niet zomaar een auto. “Het was mijn eerste wagen en ik heb er niets dan goede herinneringen aan. Ik ben gepassioneerd door tunen en de voorbije jaren heb ik de auto volledig verbouwd. Er zit zeker 40.000 euro in en enorm veel uren werk", gaat Bjorn verder. Toegegeven, het resultaat mocht gezien worden.

Kortsluiting

“Om dat alles te kunnen betalen, werkte ik als bouwvakker tot 14 uur per dag en op zaterdag. Ik had het er voor over, want die auto was mijn passie . Elke week ging ik naar meetings in binnen- en buitenland en vaak kwam ik terug met prijzen. Ook die prijzen zijn in rook opgegaan. Het doet enorm veel pijn, al het labeur en het geld ik investeerde, is in geen tijd volledig teniet gedaan”, aldus Björn. De oorzaak zou liggen bij een kortsluiting in de elektriciteitsvoorziening in het tuinhuis. Aan de wagen kan het niet hebben gelegen, want de batterij was eruit gehaald.