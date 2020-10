Binnen barbecueën? Geen goed plan, weten nu ook enkele seizoenarbeiders Bart Boterman

04 oktober 2020

14u52 3 Houthulst In de Zuid-Torhoutstraat in Merkem bij Houthulst is zondag rond de middag brand ontstaan in een schuur op een tuinbouwbedrijf. Enkele Portugese seizoenarbeiders hadden daar een barbecue in gang gestoken.

Ze wilden eerst de kolen op temperatuur laten komen en verlieten in afwachting de schuur. Wellicht gloeiden de kolen iets sneller dan verwacht. Plots kwam zwarte rook uit de schuur en bleek een deel van het interieur en bekleding al aan het smelten of in brand te staan.

De brandweer van Houthulst werd verwittigd en die snelde ter plaatse. Intussen waren de seizoenarbeiders zelf al aan de bluswerken gestart, maar de schade en roetafzetting zijn aanzienlijk. Zo is ook het glas van de toegangsdeur gesprongen door de hitte.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De barbecue werd buiten geplaatst na het blussen.