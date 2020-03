Bewoner wzc Cassiers besmet met coronavirus maar er is vertrouwen dat hij zal genezen Gudrun Steen

31 maart 2020

07u10 15 Houthulst Een 88-jarige bewoner van het woonzorgcentrum Cassiers in Houthulst is besmet met het coronavirus. Hij leeft afgezonderd van de rest tot hij beter is en dat hij zal herstellen daarin is er vertrouwen.

“De bewoner die met het virus is besmet was al eerder in aparte bescherming geplaatst”, schetst algemeen directeur Gerdy Desmedt. “Zijn toestand is stabiel en vrij mild. Samen met het hele team hopen we in vertrouwen dat onze ziek geworden bewoner rustig kan herstellen. Zaterdag werd corona vastgesteld en meteen hebben we het noodscenario opgestart. De behandelende arts en het personeel dienden hem de medische zorg toe, er is voortdurend overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid en we informeerden uiteraard de familie, het personeel en de gemeente.” Woonzorgcentrum Cassiers is bijzonder actief op Facebook sinds de bewoners geïsoleerd van de buitenwereld leven. Een verjaardagskaartje of een leuke attentie van buitenaf krijgen steevast een digitaal plaatsje op de pagina van Cassiers. “Paniek is een slechte raadgever maar we blijven inzetten op maximale voorzorg. De algemene alertheid is momenteel meer dan 200 procent. De reeds sterk opgedreven hygiëne en de strikte maatregelen van de vorige dagen leven we nauwlettend na. En de deuren blijven natuurlijk hermetisch dicht voor externe bezoekers zoals de overheid het ons oplegt”, besluit Desmedt.