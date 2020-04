Bestuurder wordt onwel, scheurt over voetpad en crasht in voortuin Bart Boterman

20 april 2020

Houthulst In de Eugene De Grootelaan in Houthulst is maandagnamiddag rond 15.30 uur een auto gecrasht in een voortuin. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De bejaarde man kwam uit de Broeders Xaverianenstraat en is volgens de hulpdiensten onwel geworden. Zijn auto reed stuurloos over het voetpad, ramde een boompje, stak de Eugene De Grootelaan over, ramde een kastje van Telenet en kwam uiteindelijk tot stilstand in een haag. De bestuurder kwam opnieuw bij bewustzijn door de klap maar kon niet op eigen houtje uit zijn wagen. De brandweer werd opgeroepen. Volgens kapitein Lode De Keyser is de man via het achterste portier uit zijn wagen bevrijd. Hij liep uiteindelijk slechts lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens de interventie was de straat volledig afgesloten voor verkeer. Het incident lokte heel wat buurtbewoners uit hun huizen om te komen kijken. Doordat het kastje van Telenet stuk werd gereden, zit de buurt eveneens zonder internet. Dat kan nog een tijd lang duren. De brandweer ruimde de brokstukken en de politie vorderde een takeldienst om de Audi weg te halen uit de voortuin.