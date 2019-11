Bertha Coppens blies 101 verjaardagskaarsen uit in de Groene Verte GUS

Het was feest in het woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem want bewoonster Bertha Coppens vierde er haar 101ste verjaardag.

Bertha komt uit een kroostrijk gezin. Ze had vier broers en drie zussen maar is de laatste die nog leeft. Ze komt van Roeselare en trouwde met Gustaaf Lobbestael. Samen vertrokken ze naar Duitsland waar er meer werk was. Uiteindelijk keerde het koppel terug naar België. Ze woonden een tijdje in Diksmuide en trokken daarna naar het Pajottenland. Haar man overleed in 2011. Tot haar 93ste woonde ze zelfstandig thuis. Daarna verbleef ze bijna anderhalf jaar in een serviceflat in Diksmuide. Sinds 2013 heeft ze haar thuis in de Groene Verte in Merkem. Daar geniet ze van de goede zorgen van het personeel en van het lekkere eten.