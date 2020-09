Automobiliste (33) gewond bij zware botsing Siebe De Voogt

13 september 2020

14u26 0 Houthulst In de Westbroekstraat in Merkem is vrijdagavond een 33-jarige bestuurster gewond geraakt bij een zware botsing.

Het ongeval vond even na 21 uur plaats. De 33-jarige X.D. kwam met haar Mercedes C-klasse frontaal in aanrijding met de Mercedes Vito van een 28-jarige bestuurder. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is niet helemaal duidelijk. De klap moet wel hevig geweest zijn, want brokstukken van beide wagens lagen verspreid over het wegdek. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. X.D. klaagde over pijn aan de borst en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Ieper. De andere bestuurder bleef ongedeerd.