Aureel uit ‘De wereld rond met 80-jarigen’ overleden Gudrun Steen

01 mei 2020

13u10 5 Houthulst Aureel Hemeryck (83) uit Houthulst is op donderdag 30 april overleden aan een ziekte. Hij was een van de deelnemers van het VTM-programma ‘De wereld rond met 80-jarigen’.

Eind mei 2018 vertrok Aureel samen met presentatoren Sieg De Doncker en Olga Leyers en zeven tachtigers op wereldreis. Zijn favoriete bestemming was Mongolië, waar hij een wild paard mocht berijden. Een jongensdroom die uitkwam voor Aureel, want hij is al altijd begeesterd geweest door de ruitersport. Hij voelde zich het meeste thuis op de boerebuiten.

VTM betuigt zijn medeleven. “Onze lieve Aureel, onze ‘boer van op het veld’ met een gouden hart. Ik ben enorm blij dat hij zijn grote droom heeft kunnen beleven in Mongolië”, reageert Sieg. “Aureel heeft zijn hele leven op het veld gestaan en aan zijn paarden gewijd. Dat hij er nu niet meer is, geeft me een raar gevoel”, zegt Olga, die samen met Aureel is gaan paardrijden in Mongolië.