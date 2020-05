Arbeiders graven bom op bij werken in woning: tiental huizen geëvacueerd Mathias Mariën

23 mei 2020

16u18 0 Houthulst In het centrum van Jonkershove, bij Houthulst, zijn zaterdagmiddag een tiental huizen ontruimd. Dat gebeurde nadat er bij werken in een huis een bom werd ontdekt.

Arbeiders waren bezig met werken in de woning langs de Steenbeekstraat, toen ze de ontdekking deden. De bom kwam bloot te liggen en begon wat te roken, waarna onmiddellijk de hulpdiensten werden verwittigd. De politie en brandweer stelden uit veiligheidsoverweging meteen een perimeter in. Daardoor werden een twintigtal mensen geëvacueerd. Uiteindelijk bleek het om een vrij grote bom - een artillerieprojectiel uit de oorlog - te gaan met een diameter van 60 à 70 centimeter. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en nam het springtuig mee. Na ruim een uur was de situatie genormaliseerd.