Anjerkweker Rik Degryse zet woonzorgcentra letterlijk in de bloemen Gudrun Steen

19 maart 2020

15u06 0 Houthulst Vandaag verraste de Houthulstse anjerkweker Rik Degryse het team van woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem met 2100 anjers. Morgen vrijdag gaat hij langs bij het centrum Cassiers in Houthulst met ruim 2000 anjers.

“We kunnen nergens heen met onze bloemen”, zucht Rik. “Enkel de Nederlandse veiling is open maar die draait op dertig procent. We krijgen nauwelijks een prijs voor onze bloemen. Ik kan er zelfs het transport niet mee betalen. Momenteel lijd ik 10.000 euro verlies per week. Ik houd mijn hart vast voor de komende weken. Eind april en begin mei zitten we in onze piekperiode met tot 80.000 anjers per week. Omdat het zorgpersoneel van de twee rusthuizen in Houthulst alle appreciatie verdient, besloot ik hen te verrassen. Ze verdienen letterlijk en figuurlijk onze bloemen. Ik klopte ook aan bij zorgcentrum de Vleugels in Klerken maar daar mocht ik helaas geen bloemen afgeven.”

Woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem geurt en kleurt momenteel door de anjers. Morgen komen de collega’s van Cassiers aan de beurt.