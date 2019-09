André en Simonne delen al 70 jaar lief en leed GUS

09 september 2019

10u19 0 Houthulst André Verslype (91) en Simonne Deruyter (89) uit Houthulst vierden samen met hun familie en een delegatie van het gemeentebestuur hun platina jubileum.

Beide zijn het geboren en getogen Houthulstenaren. Hij is geboren in Klerken en ging tot zijn twaalfde naar school in Sint-Kristoffel en daarna naar de Broederschool in Houthulst. Ook zij liep school in Sint-Kristoffel tot haar veertiende. Daarna hielp Simonne mee in het ‘borstelkot’ van Edmond Tant in de Vijverstraat. Een paar jaar later mocht ze mee voor seizoenswerk aan de kust. André ging met zijn vader mee om borstels te verkopen. Zelfs in oorlogstijd verkocht hij dagelijks zijn dozijntje borstels. De vonk tussen André en Simonne sloeg al over op de schoolbanken in Sint-Kristoffel. Op 23 september 1949 beloofden ze elkaar eeuwige trouw in Klerken. De suikerfabriekcampagnes, die telkens drie maanden duurden, werden de hoofdactiviteit in het leven van André en Simonne. De twee trokken ook samen van deur tot deur op zoek naar oud ijzer en vodden. Samen kregen ze twee kinderen. Sinds 1990 zijn ze op pensioen. Vroeger fietsen ze veel maar dat is nu te zwaar geworden.