Affiche van de Verschijningen op De Boot compleet: ook Annemie Peeters komt spreken Gudrun Steen

09 maart 2020

14u34 0 Houthulst Presentatrice en radiostem Annemie Peeters is de laatste naam die Bart Castelein van De Boot toevoegt aan de affiche van de Verschijningen op moederdag.

De Verschijningen is ondertussen een jaarlijkse traditie. Bekende koppen lezen dan een tekst voor over of voor hun moeder. Naast Annemie Peeters doen ook gynaecologe Petra De Sutter, schrijfster en opiniemaakster Dalilla Hermans, ex-atlete Kim Gevaert en actrice Gilda De Bal dat. Zanger Daan Stuyven treedt op en schrijfster Kristien Hemmerechts presenteert. Een ticket voor de Verschijningen kost dertien euro. Afspraak op zondag 10 mei om 15 uur op De Boot die aangemeerd ligt bij de Driegrachtenbrug in Merkem.

Op de kalender van de Boot prijken nog meer activiteiten. Vanaf zondag 22 maart om 15 uur kan je er een fototentoonstelling meepikken over jongdementie met foto’s van Ann De Wulf. Veroniek Engelbrecht spreekt op die dag over haar jongdemente vader die veel te vroeg is gestorven. De inkom is gratis, maar inschrijven is nodig en kan via info@deboot.be. Iets om al te noteren in de agenda is het vertelconcert van Miguel Bouttry dat hij verzorgt naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Bron van Pijn’. Tickets in voorverkoop kosten tien euro. Info: www.deboot.be.