Aanleg van bedrijventerrein is net gestart, en al ruim de helft van de grond is verkocht Gudrun Steen Christophe Maertens

12 juni 2020

13u41 0 Houthulst Van een succesvolle start gesproken. De werken voor het nieuwe bedrijventerrein Houthulst zijn vandaag gestart, en meer dan de helft van de industriegrond is al verkocht. Er resten nog zes percelen.

Het totale gebied is 6,5 hectare groot. Projectontwikkelaar Global Estate Group uit Oostkamp kocht het twee jaar geleden. De industriegrond van 3,9 hectare is voor 60 procent verkocht. De aanleg van de riolen en wegen is volop aan de gang. Er komt ook een nieuwe weg die het huidige bedrijventerrein met het nabijgelegen recyclagepark zal verbinden.

Een groenzone en bufferbekken staan eveneens op de planning. Dit najaar start de ontwikkeling van een KMO-park met 23 units, verdeeld over twee gebouwen. De bedrijfsruimtes zullen tussen de 124 en 450 vierkante meter groot zijn. Op maat dus van de lokale ondernemer. Schepen van Openbare Werken Erik Verbeure (CD&V) ziet het project als een mooie uitbreiding op het bestaande industriegebied dat al 40 hectare groot is.