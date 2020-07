Aanhangwagen slaat los: auto aangereden en bestuurster (51) in levensgevaar Bart Boterman

05 juli 2020

11u26 0 Houthulst In de Driegrachtensteenweg in Merkem is zaterdag rond 14.30 uur een zwaar ongeval gebeurd, waarbij een 51-jarige bestuurster in kritieke toestand belandde.

De vrouw reed met haar Seat Ibiza richting Noorschote. Uit de tegengestelde richting kwam een bestelwagen met aanhangwagen gereden. “De aanhangwagen sloeg echter los en belandde tegen de Seat Ibiza. Het voertuig ging enkele keren overkop. De vrouw achter het stuur, een 51-jarige uit Houthulst, raakte levensgevaarlijk gewond”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van de lokale politie Polder.

De vrouw werd naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht en later naar het AZ Delta in Roeselare. Voorlopig blijft de toestand van het slachtoffer ongewijzigd. De straat was enkele uren afgesloten voor de vaststellingen van de politie. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken, namelijk hoe de aanhangwagen los kon breken.