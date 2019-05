400 kinderen lopen voor overleden schooldirectrice Claudia GUS

23 mei 2019

14u46 44 Houthulst 400 kinderen van de vrije basisscholen van Klerken, Jonkershove en Sint-Kristoffel hebben donderdag een uur lang op de site van de Vleugels in Klerken gelopen. Ze brachten zo een eerbetoon aan hun schooldirectrice Claudia, die drie jaar geleden overleed aan borstkanker.

‘Run 4 Claudia’ heet de loop toepasselijk. Claudia Vandecasteele was vijftien jaar lang directrice van de drie scholen. Ze overleed op 21 mei 2016 na een lange strijd tegen borstkanker. Amper 50 jaar was ze. Nog toen ze leefde, organiseerde het schooltrio een sponsorloop ten voordele van Kom op Tegen Kanker en die traditie werd in ere gehouden. “Elk jaar zamelen we zo ongeveer 3.000 euro in. De kinderen leren zich inzetten voor een goed doel en ze zijn nog eens sportief ook. Daarenboven is het voor ons team een herdenking aan Claudia die ondanks haar ziekte de school vol overgave heeft geleid”, zegt huidig directeur Arne Vanhaelewyn.