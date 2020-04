12 bewoners en 9 personeelsleden van wzc Cassiers zijn besmet met COVID-19, bij wzc De Groene Verte nog niemand Gudrun Steen

14u30 0 Houthulst In Houthulst zijn er twee woonzorgcentra. Bij wzc Cassiers in het centrum van de gemeente wist het coronavirus binnen te dringen. Van de 12 besmette bewoners zijn er ondertussen al 4 hersteld. In wzc de Groene Verte in Merkem zijn er nog geen besmettingen.

In het woonzorgcentrum Cassiers wonen 104 senioren en zijn 111 medewerkers aan de slag. “In totaal zijn er 12 bewoners getroffen door het coronavirus. Vier zijn ondertussen hersteld”, zegt pr-verantwoordelijke Bo Decramer van De Hoeksteem, het samenwerkingsverband waar Cassiers en De Groene Verte deel van uitmaken.

“Van de 9 personeelsleden die thuis blijven omdat ze besmet zijn, zijn er al 3 helemaal hersteld. In Cassiers hebben we een aparte COVID-19-afdeling ingericht in het dagcentrum dat momenteel toch niet in gebruik is”, vertelt Decramer. “We richten ook zo’n afdeling in in De Groene Verte, waar we tot nu toe nog geen besmettingen hebben genoteerd. Daar wonen 95 mensen en zijn 96 medewerkers aan de slag. Als het personeel daar nood aan heeft, kunnen ze via het sociaal bureau Liantis beroep doen op psychologische steun. Dat kon trouwens ook al voor de coronatijd.”